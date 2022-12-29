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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

НРД отменил на январь плату за перевод иностранных бумаг после их разблокировки в Clearstream

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу "Московская биржа") отменил на период с 1 по 31 января 2023 года включительно плату за перевод иностранных ценных бумаг из раздела типа "Разблокировка активов в Clearstream" счета депо для их последующего зачисления на разделы счетов депо, с которых было осуществлено их списание в рамках обособления при условии перевода бумаг в рамках одного счета депо по поручению депонента, сообщается в информации на сайте НРД.

После того, как НРД получил 20 декабря разрешение Минфина Люксембурга на разблокировку до 7 января активов российских несанкционных инвесторов в Clearstream, депозитарий проводит связанную с этим подготовительную работу. С 29 декабря по 4 января он принимает документы от клиентов для разблокировки активов в рамках полученной лицензии.

Освобождение операций по счетам депо от клиентской платы позволит исключить получение от их проведения доходов НРД, находящимся под санкциями Евросоюза, и таким образом не нарушить при разблокировке активов инвесторов санкционный режим.

НРД Люксембург Мосбиржа Clearstream Евросоюз
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