"РусХимАльянс" инициирует арбитраж в отношении Linde на 1,1 млрд евро

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи" - "РусХимАльянс" инициирует международное арбитражное разбирательство в связи с невыполнением компанией Linde обязательств по строительству газоперерабатывающего завода.

"ООО "РусХимАльянс" намерено обратиться в Гонконгский международный арбитражный центр с иском к Linde о взыскании 946,54 млн евро неотработанного аванса и 25,758 млн евро, 7,609 млрд руб. убытков", - говорится в определении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Суд 30 декабря 2022 года обязал "РусХимАльянс" в течение 15 рабочих дней с момента удовлетворения заявления о принятии обеспечительных мер, приступить к выполнению досудебного порядка урегулирования спора с Linde GmbH: направить уведомление о направлении спора для рассмотрения высшим руководством; далее через 45 дней и 5 рабочих дней должно быть направлено Уведомление об арбитраже (Notice of Arbitration) в Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC). Местом рассмотрения спора является Гонконг, местом слушаний определен Стокгольм, Швеция.

Аналогичные действия будут предприняты и в отношении материнской компании группы - ирландской Linde PLC.

Суд решил наложить арест на имущество ответчиков - филиал Linde GmbH в Самаре, доли в уставных капиталах АО "Линде Газ Рус", АО "Линде Уралтехгаз", ООО "Линде Газ Новотроицк", ООО "Линде Газ Липецк", ООО "Газпром Линде Инжиниринг", ООО "Линде Инжиниринг Рус", ООО "Криостар Рус", ООО "Линде Азот Тольятти"; ООО "Праксэа Рус"; ООО "Праксайр Волгоград"; ООО "Праксайр Самара"; ООО "Праксайр Азот Тольятти". Запрещено отчуждать имущество, балансовая стоимость которого составляет более 5% балансовой стоимости активов в отношении этих компаний. Также наложен арест на права требования Linde к ООО "Северные технологии" по договорам займов.

По подсчетам "РусХимАльянса", совокупная стоимость арестованного имущества составляет 35 млрд рублей. А по оценке Linde - "намного превышает один миллиард евро".

"РусХимАльянс" и консорциум Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" 7 июля 2021 года заключили контракт на проектирование, закупку и строительство (ЕРС) на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. "РусХимАльянс" перечислил Linde авансовые платежи на общую сумму 946,543 млн евро. Обязательства подрядчика обеспечены гарантиями немецких банков Bayrische Landesbank и Unicredit Bank AG, а также поручительством материнской компании Linde PLC.

Linde в мае и июне 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС, которыми запрещается поставка в Россию товаров двойного назначения.

Заявитель уверен, что санкции не охватывают работы по контракту (они касаются только СПГ и не касаются газоперерабатывающего завода), и потребовал возобновления работ. Как отмечает суд, "поскольку работы так и не были возобновлены, заявитель 23 сентября 2022 года уведомил компанию Linde о расторжении контракта". Банки-гаранты ответили, что не могут исполнить свои обязательства, поскольку платеж в адрес российской компании может нарушить европейские санкции.

Суд приводит позицию заявителя: "Ответчик совершает недобросовестные действия, которые свидетельствуют о том, что в принципе не намерен исполнять обязательства перед российскими контрагентами под предлогом незаконных и односторонних санкций, введенных со стороны недружественных стран, что с учетом центра экономических интересов ответчиков влечет невозможность исполнения арбитражного решения за пределами России. Подрядчики из недружественных стран саботируют завершение строительства одного из крупнейших в России газоперерабатывающих заводов, который будет обеспечивать стратегические интересы России, и отказываются как от продолжения строительства, так и от возврата уплаченных за него денег со ссылкой на санкции".