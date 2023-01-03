Рынок акций РФ начал торговый год с роста выше 2170п по индексу МосБиржи

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на первых в новом году торгах превысил 2170 пунктов по индексу МосБиржи (3-недельный максимум) за счет ослабления рубля и на фоне смешанных сигналов с внешних площадок, сдерживающим фактором для "быков" выступила снизившаяся нефть (Brent опустилась к $84 за баррель). Аутсайдерами выступили просевшие бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (-2,6%) после отказа акционеров от выплаты дивидендов за 9 месяцев; во "втором эшелоне" прокатилась волна покупок в целях формирования новых портфелей.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2172,68 пункта (+0,9%), индекс РТС просел до 963,08 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,8%.

Доллар поднялся до 71,09 рубля (+1,19 рубля), в начале валютных торгов курс поднимался до 71,8 руб./$1.

Подорожали расписки OZON (+2,8%), акции ПАО "Полюс" (+2,4%), UC Rusal (+2,1%), АФК "Система" (+1,8%), расписки TCS Group (+1,8%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), Polymetal (+1,6%), "ММК" (+1,5%), "Роснефти" (+1,2%), "Норникеля" (+1,1%), "РусГидро" (+1%), "Яндекса" (+1%), "Интер РАО" (+0,9%), "Татнефти" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,9% "префы"), "Аэрофлота" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "МТС" (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (-2,6%, до 114,5 рубля), ВТБ (-1,2%), "Северстали" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,6%).