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Рубль упал к доллару и евро по итогам первых торгов года

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро заметно выросли на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль подешевел к бивалютной корзине на первых торгах нового года в рамках коррекции после заметного укрепления в последние дни декабря.

Курс доллара США составил 71,14 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 1,24 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 74,8 руб./EUR1, подорожав на 50 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 90,6 копейки - до 72,79 рубля. Курс китайского юаня вырос на 19,8 копейки - до 10,11 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль скорректировался вниз к доллару и евро по итогам первой торговой сессии года после роста в последние дни декабря. Новостная повестка во время новогодних каникул в России пока не дает существенных поводов, которые могли бы оказать заметное позитивное влияние на динамику рубля.

Накануне биржи Великобритании и ряда других стран, включая США, также не работали в связи с новогодними праздниками.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, в первый торговый день года валютная пара "доллар-рубль" курсировала в диапазоне 69,7-71,3 руб./$1, тяготея к верхней границе. "На позициях российской валюты мог отразиться ухудшившийся внешний рыночный фон. Цена нефти после позитивного начала торгов опустилась ниже $85 долларов за баррель Brent. На все риск-активы, включая нефть и валюты развивающихся стран, оказало давление коррекционное укрепление доллара к основным валютам. Сегодня индекс доллара США прибавлял около 1%. Ослабление рубля сдерживала умеренно позитивная картина на рынке рублевого долга. Индекс российских гособлигаций RGBI показал рост более 0,3%, достигнув значений вблизи 130,9 пунктов. Краткосрочно ожидаем сохранения волатильности курса рубля. В условиях санкционного сжатия экспорта нефти он становится более чувствительным к колебаниям цен на сырье, а в ближайшее время "в игру" может вступить фактор интервенций в рамках обновленного бюджетного правила. Прогнозируем на 4 января движение пары "доллар-рубль" в диапазоне 69-72 руб./$1", - говорит Бахтин.

Нефть дешевеет в ходе торгов во вторник на фоне опасений относительно вероятного спада в глобальной экономике и снижения спроса на энергоносители, сообщает Trading Economics.

Это обусловлено, в том числе, увеличением случаев заболевания COVID-19 в Китае после ослабления антиковидных ограничений, что может негативно сказаться на экономике страны и мировой экономике в целом.

Этот год будет более жестким для мировой экономики, чем прошлый, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Как она сказала в интервью CBS, "мы ожидаем, что треть мировой экономики будет в рецессии".

Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в 19:00 по Москве стоили $84,62 за баррель, что на 1,5% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи уменьшилась к этому времени на 1,52% - до $79,04 за баррель.

По итогам 2022 года котировки Brent увеличились примерно на 10%, WTI - на 7%.

Мировой спрос на нефть может вырасти на 4% в какой-то момент в течение этого года, если мир полностью откажется от антиковидных ограничений, полагает основатель хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран.

По его словам, потребление сейчас отстает от долгосрочных значений и за счет перехода с газа на нефть может увеличиться на 3-4 млн баррелей в сутки в 2023 году, сообщает агентство Bloomberg. Между тем рост спроса на нефть будет ограничен усиливающейся популярностью электромобилей, полагает эксперт.

В целом аналитики Уолл-стрит ожидают подорожания нефти в этом году из-за антироссийских санкций.

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