Фондовый индекс Hang Seng достиг максимума за 4 месяца

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Азии во вторник не показали единой тенденции, при этом биржи Японии были закрыты в связи с праздником.

Китайский рынок акций вырос на оптимизме, что заболеваемость COVID-19 в стране находится под контролем и близка к пику, сообщает Trading Economics. Снятие антиковидных ограничений будет способствовать ускорению темпов экономического роста в стране, что также благоприятно скажется и на всей мировой экономике, полагают аналитики.

Китайский индекс Shanghai Composite за день увеличился на 0,9%, поднявшись до самого высокого уровня за две недели. Гонконгский индикатор Hang Seng подскочил на 1,8% и достиг максимальной отметки более чем за четыре месяца.

Наиболее существенно на Гонконгской фондовой бирже выросли котировки акций телекоммуникационной компании China Unicom - на 7,3%, операторов казино Sands China и Galaxy Entertainment Group - на 3,9%, автопроизводителей BYD и Geely - на 4,7% и 4% соответственно.

Кроме того, бумаги разработчика игр Netease Inc. подорожали на 3,6%, производителя потребительской электроники Xiaomi - на 2,6%, ритейлеров JD.com Inc. и Alibaba - на 2,1% и 2,8% соответственно, интернет-компании Tencent - на 3,4%.

Народный банк Китая во вторник влил в финансовую систему страны 50 млрд юаней ($7,2 млрд) в рамках обратного РЕПО. Процентная ставка по 7-дневным операциям составила 2% годовых.

Значение южнокорейского индекса Kospi по итогам торгов опустилось на 0,3%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 0,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - выросли на 1,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов уменьшился на 1,3%.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подешевели соответственно на 0,7% и 0,8%. Котировки бумаг других представителей данной отрасли также снизились, в том числе Pilbara Minerals - на 3,5%, Whitehaven Coal - на 3,2%.

Стоимость ведущего в стране производителя вина Treasury Wine Estates Ltd. опустилась на 3,9%.