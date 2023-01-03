Падение рынка акций США в прошлом году стало наихудшим с 2008 года

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Прошлый год стал для американского рынка акций наихудшим с 2008 года.

S&P 500 потерял 19,4%, Dow Jones Industrial Average - 8,8%, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рухнул на 33,1%.

В том числе в декабре первый индекс уменьшился на 5,9%, второй - на 4,2% и третий - на 8,7%, согласно данным FactSet.

Главными негативными факторами в 2022 году стали конфликт на Украине, спровоцировавший скачок цен на энергоносители и ускорение темпов роста потребительских цен, а также политика центробанков мира, отреагировавших на усиление инфляции резким подъемом процентных ставок.

В этом году аналитики и экономисты ожидают рецессии в крупнейших развитых экономиках мира и опасаются роста безработицы и падения прибылей компаний.

По итогам торгов 30 декабря, которые были последними в прошлом году, Dow Jones снизился на 73,55 пункта (0,22%) и составил 33147,25 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 уменьшился на 9,78 пункта (0,25%) - до 3839,5 пункта. Значение Nasdaq Composite опустилось на 11,61 пункта (0,11%) и составило 10466,48 пункта.

Американские биржи 2 января не работали в связи с праздничным днем.