Рынки акций Европы растут во вторник

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы демонстрируют рост в ходе торгов во вторник.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 18:18 по Москве увеличился на 1,1% и достиг 433,7 пункта.

Германский индикатор DAX повысился на 0,7%, французский CAC 40 - на 0,4%, британский FTSE 100 - на 1,2%. Значение итальянского FTSE MIB повысилось на 0,9%, испанского IBEX 35 - на 0,1%.

Количество безработных в Германии в декабре сократилось на 13 тыс. - до 2,52 млн человек, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны во вторник. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали повышение в среднем на 15 тыс., по данным Trading Economics. До этого число безработных увеличивалось по итогам шести месяцев подряд.

Между тем безработица в стране в прошлом месяце осталась на уровне 5,5%. На этой отметке она находится уже пять месяцев подряд. Это говорит о том, что германский рынок труда в целом остается устойчивым, несмотря на энергетический кризис и высокую инфляцию.

Лидерами подъема котировок среди компонентов Stoxx 600 выступают акции швейцарской сети аптек Zur Rose Group, цена которых подскочила на 13,9%.

Кроме того, существенно подорожали операторы сервисов доставки еды HelloFresh SE (+8,6%), Just Eat Takeaway.com N.V. (+6,3%) и Delivery Hero SE (+5,5%).

Помимо этого, повышается стоимость бумаг нефтяных компаний BP Plc и Shell - соответственно на 2,2% и 1,9%.

В Германии значительно прибавили в цене акции adidas (+3,2%) и Siemens Energy (+3,4%).

При этом лидером повышения на германском рынке являются бумаги Brenntag (+5,4%). Химическая компания сообщила о безрезультатном завершении переговоров о приобретении американского конкурента Univar Solutions. При этом Univar заявила о том, что продолжит контакты с другими потенциальными покупателями.

Аналитики JPMorgan ухудшили рекомендацию для акций GSK до "ниже рынка" с "нейтрально", а также прогнозную котировки до 13,5 фунта стерлингов с 16 фунтов. Тем не менее, бумаги британской фармацевтической компании подорожали на 1,2% - до 14,54 фунта.