Европейские акции растут на данных о замедлении инфляции в еврозоне

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Европейские фондовые рынки активно растут вечером в пятницу на статданных, указавших на замедление инфляции в еврозоне в конце прошлого года.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 18:20 по Москве увеличился на 0,72% и составил 442,49 пункта.

Германский фондовый индекс DAX вырос в ходе торгов на 0,53%, французский САС 40 - на 0,83%, британский FTSE 100 - на 0,66%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 1% и 0,9% соответственно.

Как стало известно в пятницу из предварительных данных Статистического управления Европейского союза, потребительские цены в еврозоне в декабре увеличились на 9,2% в годовом выражении, минимальными темпами за четыре месяца.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,1% в ноябре. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более умеренного замедления инфляции, до 9,7%.

Тем временем розничные продажи в еврозоне в ноябре выросли на 0,8% относительно предыдущего месяца. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения на 0,6%.

В Германии розничные продажи выросли на 1,1% в позапрошлом месяце относительно октября. Эксперты ожидали роста на 1%.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в ноябре рухнул на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики ФРГ. Показатель сократился максимально с октября 2021 года. Аналитики, по данным Trading Economics, в среднем ожидали уменьшения показателя на 0,5%.

Потребительские расходы во Франции в ноябре 2022 года выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления Insee. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали более уверенного подъема - на 1,1%. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал рост показателя на 1%.

Акции Stellantis NV дорожают на 0,2%. Европейский автомобильный концерн должен работать над сокращением расходов по всему миру, чтобы не повышать цены на электромобили, сохраняя их "доступными" для среднего класса, сказал главный исполнительный директор компании Карлос Таварес. В числе мер по сокращению расходов он назвал уменьшение количества заводов.

В лидерах роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 находятся акции норвежского производителя водорода NEL ASA, которые дорожают на 8,4%. Также уверенно повышаются в цене бумаги горнодобывающей компании Anglo American Plc (+4,7%).

Лидером падения выступают акции одного из крупнейших разработчиков видеоигр в мире Ubisoft Entertainment SA, которые дешевеют на 4,6%.