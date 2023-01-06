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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне позитивной коррекции нефти

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Курс доллара США и евро слегка снизился по итогам торгов на Московской бирже в пятницу, а юань наоборот немного подрос; рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря коррекционному отскоку нефтяных цен после их заметного падения в начале года.

Курс доллара США составил 72,1225 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 5,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 76,165 руб./EUR1, подешевев на 6 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась к концу торгов на 5,9 копейки - до 73,94 рубля. Курс китайского юаня вырос за день на 2 копейки - до 10,437 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль продемонстрировал небольшой рост к доллару и евро по итогам торгов 6 января благодаря коррекционному отскоку нефтяных цен, наблюдаемому второй день подряд, после их сильного падения в начале года. При этом мировые фондовые площадки в целом показывают позитивную динамику.

Цены на нефть ускорили рост вечером в пятницу, продолжая восстанавливаться после неожиданного обвала в начале первой недели нового года. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве подорожали на 1,51% - до $79,88 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени повысились на 1,75% - до $74,96 за баррель. В четверг нефтяные контракты на Brent и WTI подорожали в среднем на 1,1%.

рубль доллар евро юань Московская биржа
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