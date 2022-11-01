Погрузка на сети РЖД в октябре снизилась на 3%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В октябре 2022 года погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" составила 107 млн тонн, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания, ссылаясь на оперативные данные.

Грузооборот за октябрь снизился в годовом измерении на 3,6% и составил 223,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 4,1% и составил 279,2 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-октябрь 2022 года, по оперативным данным, составила 1 028,2 млн тонн, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 10 месяцев железными дорогами было погружено: каменного угля - 291,7 млн тонн (-5,7% к январю-октябрю 2021 года); кокса - 8,6 млн тонн (-13,2%); нефти и нефтепродуктов - 178,6 млн тонн (без динамики); руды железной и марганцевой - 96,6 млн тонн (-3,6%); черных металлов - 55,8 млн тонн (-1,6%); лома черных металлов - 11,3 млн тонн (-17,5%); химических и минеральных удобрений - 50,4 млн тонн (-6,2%); цемента - 21,9 млн тонн (-4,3%); лесных грузов - 27 млн тонн (-24%); зерна - 18,7 млн тонн (-8,6%); строительных грузов - 113,3 млн тонн (+4,9%); руды цветной и серного сырья - 15,3 млн тонн (-7,9%); химикатов и соды - 19 млн тонн (-5,4%); промышленного сырья и формовочных материалов - 26,4 млн тонн (-10,3%); остальных, в том числе грузов в контейнерах - 93,6 млн тонн (+2,3%).

Грузооборот за январь-октябрь 2022 года составил 2 191,2 млрд тарифных тонно-км, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 0,5% и составил 2 743,5 млрд тонно-км.

Ранее сообщалось, что по ноябрю компания ожидает снижения погрузки порядка на 4,6% к прошлому году.

По итогам 2021 годв погрузка РЖД увеличилась на 3,2%, до 1 282,9 млн тонн.