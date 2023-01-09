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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Структура акционеров российской сети OBI снова изменилась

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Основные юрлица сети гипермаркетов OBI в России приобрели новых владельцев - ООО "Модуль-2" и Валида Корчагина, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Акционеры стали совладельцами 6 юридических лиц, связанных с OBI, доли в них распределены следующим образом - "Модуль-2" принадлежит 90%, а Корчагину - 10% каждого юрлица.

Сделка была закрыта в конце декабря.

"Модуль-2" принадлежит Марине Мидовой. Она является президентом Ассоциации оптовых и розничных рынков, учрежденную компаниями, управляющими несколькими рынками Москвы, в том числе АО "ТД Усачевский", ООО "ТК "Южный" и другими. По данным газеты "Ведомости", эти юрлица связаны с холдингом "Синдика" экс-президента Кабардино-Балкарии и сенатора Арсена Канокова.

За 2022 год это уже третья смена владельцев сети. До череды продаж сеть принадлежала германской OBI, которая в апреле вышла из российского бизнеса.

OBI работает в России с 2003 года, управляя 27 магазинами.

OBI Модуль 2 Валид Корчагин Марина Мидова Арсен Каноков Синдика ОБИ
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