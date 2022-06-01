К российским структурам OBI подали иски почти на 300 млн рублей

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российские структуры немецкого ритейлера OBI, который в марте приостановил операции в РФ, получили более 50 исков от контрагентов с требованием погасить долги на сотни миллионов рублей, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные в картотеке арбитражных дел.

Как отмечает издание, с марта по май к структурам OBI в РФ подали 53 иска на общую сумму 283,4 млн рублей за неисполнение обязательств по договорам аренды и поставок. Самый крупный иск - около 37 млн рублей - подала управляющая компания "Сургутгазстрой" из-за неуплаты арендных платежей. "Ъ" не удалось связаться с этой компанией, в OBI комментарий не предоставили.

В марте OBI закрыла российские магазины и приостановила операции в России. В апреле стало известно, что германская материнская компания OBI вышла из российского бизнеса. Сообщалось, что новым владельцем российских гипермаркетов сети могут стать структуры холдинга Asadel, которые развивают бренд OBI в Казахстане по франшизе. В компании эти слухи отрицали. Магазины OBI начали возобновлять работу в РФ в конце апреля.

28 апреля ФАС сообщила, что "Группа инвестиционно-строительных компаний MAX" планирует приобрести российскую сеть DIY-магазинов, OBI. "Соответствующие ходатайства поступили в ФАС России. Служба в установленном порядке оценит влияние сделок на российский рынок потребительских товаров", - заявляли в ведомстве.

"Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке ритейла сообщает, что "участники предстоящей сделки пока не смогли достигнуть даже принципиальных договоренностей".