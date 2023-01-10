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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:53

Сбербанк повысил ставки по основным ипотечным программам на 0,5 п.п.

Сбербанк повысил ставки по основным ипотечным программам на 0,5 п.п.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам на новостройки и вторичное жилье на 0,5 процентного пункта (п.п.), теперь минимальная ставка по этим программам составляет 10,9%, следует из материалов на официальном сайте.

Решение повысить ставки объясняется изменением рыночных условий.

"Стоимость заимствования облигаций федерального займа на рынке растет на протяжении месяца, и такая динамика приведет к тому, что еще большему числу банков придется корректировать ставки. Текущие рыночные условия вынуждают нас незначительно скорректировать ставки по ипотеке для новостроек и вторичного жилья по базовым программам", - сообщили журналистам в пресс-службе.

Ставки по программам с государственной поддержкой не меняются, отметил Сбербанк.

Сбербанк
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