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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Сбербанк спрогнозировал снижение выдачи ипотеки в 2022 году на 14%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк прогнозирует снижение выдачи ипотеки в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 14%, заявил первый зампред правления банка Кирилл Царев.

"Объем выданных ипотечных кредитов (в 2022 году - ИФ) будет примерно на 14% меньше, чем в прошлом году, но, на наш взгляд, это вполне прогнозируемый результат. Мы ожидали, так как прошлый год был довольно большим и успешным, что в этом году этот объем будет чуть меньше, чем объем прошлого года", - сообщил Царев на пресс-конференции, посвященной ежегодной акции "Зеленый день".

Он отметил, что выдача ипотеки за октябрь будет меньше, чем в сентябре. "Мы видели замедление по количеству заявок по ипотечным и, кстати, по потребительским кредитам на первых двух неделях октября, соответственно в целом октябрь меньше, чем сентябрь. С другой стороны, в сентябре мы видели рост относительно августа. Мы ожидаем, что по итогам ноября цифры (по выдаче ипотеки - ИФ) будут уже относительно стабильны, то есть определенное восстановление по количеству заявок мы видим", - пояснил первый зампред.

Он также добавил, что пока Сбербанк не планирует пересматривать программу ипотеки с низким первоначальным взносом. "Мы внимательно смотрим за ситуацией. У нас таких сделок немного. Мы обращаем внимание на платежеспособность клиентов. В текущем режиме такая программа существует. Она не является критичной по объему, качество заемщиков нас там вполне устраивает. Если будет как-то меняться ситуация, мы к этому вернемся", - заявил Царёв.

Сбербанк Кирилл Царев
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