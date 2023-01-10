Ведущие банки России сообщили о рекордной выдаче ипотеки в декабре 2022 года

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Ведущие банки РФ рассказали о рекордных выдачах ипотеки за декабрь 2022 года, сообщили пресс-службы Сбера и ВТБ.

"В последний месяц 2022 года клиенты Сбера оформили в банке жилищных кредитов более чем на 382 млрд рублей", - говорится в сообщении от Сбербанка.

Так, на "вторичку" пришлось 218 млрд рублей, на первичное жилье - 141 млрд рублей, а также свыше 17 млрд рублей - на индивидуальное жилищное строительство.

Больше всего жилищных кредитов взяли клиенты банка в Москве - 50 млрд рублей, Подмосковье - 34 млрд рублей и Санкт-Петербурге - 25 млрд рублей.

Также о рекордах прошлого месяца рассказали в ВТБ.

"ВТБ в декабре выдал рекордный для прошлого года объем ипотеки - 24,5 тыс. кредитов на 130 млрд рублей", - уточняется в сообщении банка.

По мнению экспертов ВТБ, такой спрос связан с сезонным ростом активности, специальными предложениями застройщиков и завершением прежних условий "Ипотеки с господдержкой-2020".