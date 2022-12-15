Сбербанк прекратит прием заявок на ипотеку "от застройщика" по ставке менее 3%

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк с 27 декабря 2022 года прекратит прием заявок на ипотечные кредиты, субсидируемые застройщиками, с итоговой ставкой менее 3%, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов.

"Сбер поддерживает требование регулятора, так как далеко не всегда покупатели понимают условия и механизм действия таких субсидированных программ. Такая ипотека несет риски и для заемщика, и для банков, которые получают в залог актив по завышенной цене", - заявил Попов.

Заявки на такую ипотеку, одобренные до 26 декабря включительно, будут выдаваться на прежних условиях, если застройщик направил в банк субсидию, то есть гарантийное письмо, до 25 декабря, отметил зампред правления Сбербанка. "Если субсидия не была направлена в указанный срок, то банк переводит заявку на стандартные условия", - отметил он.

ЦБ в октябре 2022 года анонсировал регуляторные меры, которые позволят купировать риски ипотеки с субсидией от застройщика, выданной по экстремально низким ставкам. В частности, рассматривается введение повышенных макропруденциальных надбавок, а также увеличение уровня резервирования, если эффективная ставка ниже рыночного уровня, отмечалось в докладе.