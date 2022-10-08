Сбербанк повысил ставки по ипотеке из-за изменения рыночных условий

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк объявил о повышении ставки по рыночным ипотечным программам, следует из информации на сайте банка.

Кредитная организация объяснила повышение ставок по ипотеке изменением рыночных условий.

"На ставки по ипотеке влияет ряд факторов помимо ключевой ставки Банка России. Так, в течение почти месяца наблюдался рост доходности облигаций федерального займа, как долгосрочных, так и краткосрочных, что повлияло на повышение ставок по ипотечным кредитам у ряда банков. Сбер приложил максимальные усилия для сохранения текущих ставок, однако рыночные условия не позволяют сохранить их на прежнем уровне в течение такого длительного периода, потому с 8 октября мы вынуждены минимально скорректировать ставки по рыночным ипотечным продуктам на 0,5 п.п.", - сообщили журналистам в пресс-службе банка.

Совет директоров ЦБ РФ 16 сентября 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 7,50% годовых.

Сбербанк отмечает, что ставки по ипотеке в рамках госпрограмм остаются неизменными.

Ставки по ранее одобренным ипотечным кредитам сохраняются на период действия одобрения, говорится в сообщении банка.

В июле Сбербанк вслед за снижением ключевой ставки ЦБ снизил ставки по рыночным ипотечным программам на 0,6 п. п. (минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках составила 9,9% годовых). Банк России тогда снизил ключевую ставку на 150 б.п. - до 8% годовых.