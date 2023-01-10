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"Сургутнефтегаз" уведомил LSE о делистинге DR из-за отказа BNY от функций депозитария

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - "Сургутнефтегаз" уведомил LSE о делистинге DR из-за отказа The Bank of New York Mellon от функций депозитария, говорится в сообщении эмитента.

"Сургутнефтегаз" 9 января направил уведомление на Лондонскую фондовую биржу (London Stock Exchange Plc) "о прекращении допуска к торгам на многосторонней торговой площадке (MTF) в сегменте ATT Only (Допуск к торгам без прохождения листинга) в секции IOBE (Международная электронная книга заявок) американских депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Общества", отмечается в заявлении.

Обращение компании на LSE связано с уведомлением банка-депозитария, The Bank of New York Mellon, о расторжении с 23 января 2023 года депозитных соглашений от 08.04.2008 между Обществом, банком-депозитарием и собственниками и выгодоприобретателями американских депозитарных расписок в отношении обыкновенных и привилегированных акций компании.

LSE The Bank of New York Mellon Сургутнефтегаз
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