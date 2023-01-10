"АвтоВАЗ" получил 1,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО в 2022 году

Президент компании Соколов предупредил о "еще более угрожающих" рисках

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В 2022 году чистая прибыль "АвтоВАЗа" по МСФО составила 1,6 млрд рублей, сообщил президент компании Максим Соколов на итоговой годовой пресс-конференции компании.

"Консолидированная прибыль группы "АвтоВАЗ" по итогам 2022 года составила по операционной прибыли 2,4 млрд рублей", - добавил он.

По его словам, прибыль позволит компании "уверенно развивать производственную программу и реализовывать планы, поставленные советом директоров".

"Хотя, я еще раз подчеркну, риски не только не уходят с горизонта, но и во многом проявляют себя в еще более угрожающем виде. Риски касаются не только поставок автокомпонентов, но и работы наших IT-систем", - добавил Соколов.

Также стало известно, что годовые продажи компании в России упали на 46,2% и составили 188 645 автомобилей.