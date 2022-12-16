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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

ЦБ видит в увеличенном дефиците бюджета РФ поддержку экономики и проинфляционный риск

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Объявленное правительством РФ дополнительное смягчение бюджетной политики поддержит экономическую активность в 2023 году, однако оказывает и проинфляционное давление, говорится в заявлении Банка России по итогам заседания совета директоров, на котором было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых.

"В целом возрастает вклад бюджетной политики в динамику внутреннего спроса. Объявленное правительством дополнительное смягчение бюджетной политики поддержит экономическую активность в 2023 году", - говорится в сообщении.

Ранее Минфин повысил свою оценку дефицита федерального бюджета в 2022 году до 2% ВВП с 0,9% ВВП. Прогноз на 2023 год также составляет 2% ВВП.

Отмечая возрастание проинфляционных рисков и их преобладание над дезинфляционными, ЦБ одним из факторов назвал смягчение бюджетной политики. "Это связано с ростом проинфляционного давления со стороны рынка труда, ухудшением условий внешней торговли и смягчением бюджетной политики", - сказано в заявлении.

ЦБ подтвердил свою позицию относительно влияния бюджетной политики на денежно-кредитную, оставив неизменной формулировку из предыдущего заявления: "В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем".

ЦБ РФ
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