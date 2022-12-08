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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:06

Минфин повысил оценку дефицита бюджета РФ на 2022 год до 2% ВВП

Минфин повысил оценку дефицита бюджета РФ на 2022 год до 2% ВВП
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Минфин повысил оценку дефицита федерального бюджета РФ на 2022 год, ожидает его на уровне около 2% ВВП вместо 0,9% ВВП ранее.

"Мы сейчас осуществляем большие операции на финансовом рынке, и в конце года будет проводиться достаточно значительный объем бюджетных расходов, в том числе частично в счет расходов следующего года, поэтому в этом году мы оцениваем дефицит бюджета около 2% ВВП, в следующем году у нас тоже по плану примерно такой же дефицит - с тем, чтобы потом нормализовать бюджетную политику и выйти на первичный баланс к 2025 году", - сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

В конце сентября министр не исключал, что федеральный бюджет РФ в 2022 году может быть исполнен с дефицитом больше ожидавшихся 0,9% ВВП.

"Оценка текущего года чуть выше. Без учета переноса средств по реструктурируемым страховым взносам, который тоже будет влиять на дефицит бюджета, баланс (дефицит - ИФ) составит порядка 2% ВВП", - отметил Силуанов.

Дефицит в 2023 году ожидается в 2% ВВП, в 2024 году он начнет снижаться - до 1,4% ВВП, и в 2025 году составит 0,7% ВВП.

Министр добавил, что основными источниками финансирования дефицита бюджета в 2022 и 2023 годах будут заимствование на рынке и использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). При этом Минфин будет минимизировать трату средств ФНБ, отдавая предпочтение размещению ОФЗ.

"В наших планах на текущий год и следующий год использование двух основных инструментов в качестве источника финансирования дефицита бюджета: это привлечение средств с финансового рынка и есть возможность использования средств Фонда национального благосостояния", - напомнил Силуанов.

"Учитывая то, что средства Фонда национального благосостояния - это серьезный ресурс для инфраструктурного развития нашей экономики, мы делаем все необходимое для того, чтобы минимизировать задействование этого источника. Поэтому в текущем году, в конце года, активно выходим на финансовый рынок с заимствованиями с тем, чтобы минимизировать траты средств ФНБ", - подчеркнул министр.

Он добавил, что средства фонда в первую очередь будут использоваться для финансирования инфраструктурных проектов.

Минфин РФ Антон Силуанов
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