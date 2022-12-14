"Соллерс" намерен увеличить выпуск легких коммерческих грузовиков за 2-3 года до 30 тыс.

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" планирует за 2-3 года увеличить выпуск легких коммерческих грузовиков (LCV) на заводе "Соллерс Алабуга" в Татарстане до 30 тысяч единиц. Об этом сообщила журналистам совладелица и заместитель гендиректора компании Зоя Каика.

"Соллерс" в конце ноября начал выпуск LCV под собственным одноименным брендом на мощностях совместного с Ford предприятия в татарстанской Елабуге, где до ухода американского автопроизводителя из РФ выпускались фургоны Ford Transit. Новый производственный проект реализуется на базе юрлица "Соллерс Алабуга". Предприятие выпускает полукапотные модели "Атлант" массой 2,5-4,2 т и бескапотные "Арго" массой 2,5-3,5 т на базе моделей китайского JAC.

"Мы в течение 2-3 лет дойдем до 30 тысяч по двум моделям, на горизонте 2028 года - до 50 тысяч ", - сказала Каика журналистам, отвечая на вопрос о перспективных планах производства.

Гендиректор "Соллерса" Николай Соболев сообщил, что продажи LCV нового бренда планово стартовали в декабре, и в этом году компания планирует реализовать около 900 машин.

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее заявлял, что "автомобили "Соллерс" заместят ушедший с российского рынка Ford Transit", отмечая, что их локальный выпуск по полному циклу начнется в 2023 году.

Американский Ford ушел с российского легкового рынка еще в начале 2019 г., после чего сосредоточился только на производстве и продажах моделей Ford Transit на совместном предприятии с "Соллерсом" (ООО "Соллерс Форд"), подписав соответствующий СПИК с Минпромторгом. Модели Ford Transit пользовались спросом у российских клиентов и были драйвером роста продаж группы "Соллерс". По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 2021 г. продажи Ford Transit в РФ выросли в 1,5 раза, до рекордных для группы 20,84 тыс. единиц.

После начала СВО на территории Украины Ford полностью приостановил деятельность в РФ. СП "Соллерс Форд" с начала марта ушло в простой, а в конце октября Ford объявил о выходе из его капитала с передачей своей доли (49%). Концерн вместе с "Соллерсом" (51%) владел предприятием через нидерландскую Ford Sollers Netherlands B.V. Ford заявил, что неконтролирующая доля будет передана в пользу СП по номинальной стоимости с опционом обратного выкупа в течение пяти лет.

В начале сентября "Соллерс" подписал дополнительное соглашение с Минпромторгом к СПИКу своего СП, обязавшись до конца 2022 года наладить выпуск двух новых моделей LCV (бескапотной и полукапотной компоновки, полной массой 2,5-4,5 т.) под собственным одноименным брендом на базе своей 100%-ной "дочки" (ООО "Соллерс Алабуга").