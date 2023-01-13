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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

Профицит внешней торговли Китая достиг рекорда в 2022 году

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Профицит внешней торговли Китая в 2022 году вырос на 29,7% и достиг рекордных $877,6 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

При этом экспорт увеличился на 7% (до $3,6 трлн), импорт - на 1,1% (до $2,7 трлн). Темпы роста этих показателей были ниже, чем в 2021 году, когда они составляли соответственно 29,9% и 30,1%.

Между тем в декабре экспорт Китая упал на 9,9% - до $306,08 млрд. Снижение было отмечено по итогам третьего месяца подряд и стало максимальным с февраля 2020 года.

Поставки в США сократились на 19,5%, в страны Европейского союза - на 17,5%. Экспорт в Россию повысился на 8,3%.

Импорт в КНР в декабре снизился на 7,5% и составил $228,08 млрд. В том числе поставки из США уменьшились на 7,1%, из ЕС - на 13,4%. Импорт из РФ вырос на 8,3%.

Китай увеличил зарубежные закупки нефти на 4,2% и соевых бобов на 19%.

Внешнеторговый профицит в декабре составил $78 млрд по сравнению с $93,7 млрд в предыдущий месяц.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение экспорта в декабре на 10%, импорта - на 9,8%, согласно данным Trading Economics.

Китай
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