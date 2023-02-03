Девелопер Etalon Group в IV квартале снизил продажи на 36%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Девелопер Etalon Group в IV квартале 2022 года сократил продажи на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 16 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Объем реализованной недвижимости в IV квартале снизился на 37% - до 81,934 тыс. кв. метров.

По итогам 2022 года продажи группы уменьшились на 30% по сравнению с показателем за 2021 год - до 58,7 млрд рублей, общий объем реализованной недвижимости сократился на 35%, до 292,396 тыс. кв. метров. Средняя стоимость одного квадратного метра жилой недвижимости возросла на 10% - до 261,7 тыс. рублей.

Объем продаж девелопера в Москве в IV квартале равнялся 7,683 млрд рублей (снижение на 48%) и 28,493 тыс. кв. м (сокращение на 50%). Продажи в Петербурге за последний квартал прошлого года сократились в денежном выражении на 50%, до 5,039 млрд рублей, в натуральном выражении - на 65%, до 25,534 тыс. кв. м.

В других региона продажи составили 3,282 млрд рублей. Компания реализовала 27,907 тыс. кв. метров недвижимости.

В Москве по итогам 2022 года девелопер снизил продажи на 40% - до 32,296 млрд рублей и уменьшил продажи в натуральном выражении на 49%, до 121,371 тыс. кв. м. В Петербурге показатели составили 20,944 млрд рублей (снижение на 31%) и 120,619 тыс. кв. м (снижение на 42%) соответственно. Всего в 2022 году в других регионах присутствия продажи были равны 5,412 млрд рублей. Компания реализовала 50,405 тыс. кв. метров.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. По данным сайта группы, крупнейшим акционером Etalon Group является АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежит 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владеет менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%.