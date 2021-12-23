Сбор зерна в РФ в чистом весе в 2021 году составил 120,7 млн тонн

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Сбор зерна в РФ в чистом весе в 2021 году составил 120,7 млн тонн, в том числе 75,9 млн тонн пшеницы, сообщается в материалах Росстата.

В 2020 году было собрано 133,5 млн тонн зерна, в том числе 85,9 млн тонн пшеницы.

Это предварительные данные уборки. Окончательные Росстат, как правило, публикует в марте.

Росстат также сообщил, что урожай ржи в РФ составил 1,7 млн тонн против 2,4 млн тонн в прошлом году, кукурузы – 14,6 млн тонн против 13,9 млн тонн, ячменя – 17,9 млн тонн против 20,9 млн тонн.

Сбор гречихи в этом году вырос до 921 тыс. тонн с 892 тыс. тонн годом ранее, риса – снизился до 1,074 млн тонн с 1,142 млн тонн соответственно.

Сбор подсолнечника увеличился до 15,5 млн тонн с 13,3 млн тонн в 2020 году.

Сахарной свеклы накопано 38,7 млн тонн против 33,9 млн тонн в 2020 году.

Картофеля собрано 18,2 млн тонн против 19,6 млн тонн годом ранее, в том числе в сельхозорганизациях 4,03 млн тонн против 4,09 млн тонн, овощей - 13,2 млн тонн против 13,9 млн тонн, в том числе в сельхозорганизациях - 3,6 млн тонн против 3,9 млн тонн. Урожай плодов и ягод составил 3,9 млн тонн против 3,7 млн тонн.

Урожайность зерна в этом году снизилась до 26,6 ц/га с 28,6 ц/га в 2020 году. Средний показатель за 2016-2020 годы составил 27,2 ц/га.

Урожайность пшеницы снизилась до 27,2 ц/га с 29,8 ц/га, ржи - до 17,3 ц/га с 24,4 ц/га, ячменя - до 22,9 ц/га с 25,3 ц/га. Урожайность кукурузы повысилась до 52,3 ц/га против 50,8 ц/га.

Урожайность гречихи снизилась до 10 ц/га против 10,9 ц/га в прошлом году, риса - до 57,8 ц/га против 58,3 ц/га. Сбор подсолнечника с гектара вырос до 16,3 центнера с 15,9 центнера в прошлом году, урожайность сои сохранилась на уровне 2020 года - 15,9 ц/га.

Урожайность озимого рапса выросла до 26,8 ц/га с 23 ц/га, ярового - снизилась до 15,1 ц/га с 16,3 ц/га. Урожайность картофеля снизилась до 160 ц/га со 166 ц/га, овощей - до 242 ц/га с 245 ц/га.