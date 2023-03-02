Сенатор предложил наращивать посевы проса в перспективе изменения климата

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Просо может стать альтернативой традиционным зерновым из-за изменения климата, но в России площади под ней снижаются, заявил на пресс-конференции первый зампред комитета по аграрно-продовольственной политике Совета Федерации Сергей Митин и предложил увеличивать посевы.

Пресс-конференция посвящалась запуску в России мероприятий в рамках международного года проса, объявленного ООН на 2023 год.

По словам сенатора, сейчас на просо приходится менее 3% в глобальной торговле зерновыми.

"При этом следует учитывать, что эта культура может расти в засушливых районах, в умеренной субтропической и тропической зонах и стать альтернативой традиционному возделыванию зерновых, которые в связи с изменением климата могут резко изменить свою географию и объемы производства", - сказал он.

Говоря о выращивании проса в России, Митин отметил, что в советские годы площадь под этой культурой составляла около 2 млн га. "В прошлом году засеяли около 238 тысяч га, вот такое уменьшение. Но при этом значительно повысилась урожайность: если раньше она не превышала 8 ц/га, то сегодня уже выходим на 12,5 ц/га", - сказал он.

За счет проса увеличилась экспортная составляющая. В 2021 году за рубеж его было отправлено 63 тысячи тонн, что на 45% больше, чем в 2020 году. "Это говорит о мировой востребованности проса и конкурентоспособности нашей продукции", - добавил Митин.

Сенатор считает, что увеличивать производство проса необходимо за счет стимулирования потребительского спроса на крупу из него - пшено.

"Наша задача - доказать пользу пшена, разрабатывать новые продукты из него", - отметил он, пояснив, что просо не содержит клейковины, богато белками и антиоксидантами, имеет низкий гликемический индекс.

Как считает президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко, пшено для крупяной отрасли, наряду с гречневой крупой, рисом и овсяными хлопьями, является основным продуктом.

"Но внимания к этой культуре недостаточно весомое, просо сеется зачастую только для севооборота. Посевные площади год от года различаются, это приводит к тому, что у нас по ряду годов цена на сырье и - как результат - на готовую продукцию может различаться в два раза, - сказал он. - Буквально на прошлой неделе делали анализ по регионам и выяснили, что только за неделю цена в сибирском регионе на пшено выросла на 7 рублей, это порядка на 30%. А в остальных регионах цена оставалось стабильной. Выращивание проса как сырья для производства пшена, действительно, заслуживает самого повышенного внимания".

По словам руководителя управления по взаимодействию с госорганами сети "Магнит" Юлии Храмайковой, в январе-феврале по объемам продаж круп пшено занимает "почетное третье место с долей 8,6% после риса и гречки, у которой 32,5%". Причина, считает она, в достаточно низкой цене пшена по сравнению с остальными крупами - от 30,5 рубля за кг.

По данным Росстата, в 2022 году сбор проса в России снизился до 3,087 млн тонн с 3,683 млн тонн в 2021 году. Посевная площадь составила 238 тысячи га против 295 тысяч га годом ранее.