Стивидоры просят ФАС отменить регулирование закупок для морских терминалов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Ассоциация морских торговых портов (АСОП) в декабре предложила Федеральной антимонопольной службы (ФАС) разрешить им не раскрывать публично информацию о тарифах и сборах, а также приостановить для операторов морских терминалов действие закона 223-ФЗ, регламентирующего процедуру закупок для госструктур и субъектов естественных монополий, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо АСОП.

По данным газеты, ассоциация аргументирует свою просьбу тем, что в условиях недружественных действий иностранных государств планирование и осуществление закупок "стало крайне затруднительным или вовсе невозможным". В письме поясняется, что подавляющая часть производственного оборудования в морских портах - импорт, ввозившийся из Европы. Из-за санкций с ним возникают проблемы.

Альтернативные поставщики в Азии (в частности, в Китае) стремятся заключать прямые контракты и не работают по 223-ФЗ, указывают в АСОП. Но, согласно этому закону, операторы, являющиеся субъектами естественной монополии в морских портах, обязаны проводить конкурентные процедуры закупок. Для этого им нужно публиковать в Единой информационной системе (ЕИС) не только извещения о торгах, но и такие сведения, как стоимость закупаемых товаров и услуг, а также информацию об их поставщиках.

Скрыть информацию о ценах (тарифах и сборах) на регулируемые виды работ и услуг, а также другие данные, необходимые для расчета этих тарифов (в частности, сведения об инвестпрограммах и показателях финансово-хозяйственной деятельности), по мнению портовых операторов, нужно в целях безопасности.

Источник в крупной стивидорной компании пояснил "Ведомостям", что эти показатели дают "четкое представление" о том, насколько эффективно работает терминал, востребованы ли его услуги, какие средства он вкладывает в развитие и поддержание собственной инфраструктуры и т. д. Эта информация, по его мнению, может быть использована против интересов российских компаний контрагентами из недружественных стран.

По словам представителя ГК "Дело", вывод стивидоров из-под действия 223-ФЗ позволит повысить эффективность закупочных процессов и снизить административную нагрузку на компании сектора. FESCO придерживается аналогичной позиции, заявил "Ведомостям" представитель компании.

Резко против предложений АМТП выступают некоторые грузоотправители. "Мы категорически против инициативы ассоциации, поскольку она сделает непрозрачной ценовую политику портов, которая и сейчас вызывает нарекания", - сказал изданию источник в одной из крупнейших металлургических компаний.

Представитель ФАС не обозначил позицию ведомства по предложениям АСОП, отметив, что служба "готова обсуждать их совместно с представителями отрасли в рамках экспертного совета. Но он подчеркнул, что ведомство "понимает важность развития отрасли в текущей экономической ситуации с учетом изменения логистических цепочек, рынков сбыта и влияния внешнеэкономических факторов".

Как сообщалось, правительство РФ в конце 2019 года приняло решение о дерегулировании тарифов на услуги по перевалке грузов в морских и речных портах. Исключение сделано для морских портов Крайнего Севера с неразвитой конкуренцией, где тарифы регулирует государство.