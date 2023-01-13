JPMorgan в IV квартале увеличил чистую прибыль на 6%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Крупнейший банк США по объему активов JPMorgan Chase & Co в четвертом квартале увеличил чистую прибыль почти на 6% и выручку на 18%, причем оба показателя превзошли ожидания.

Как сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль составила $11,008 млрд, или $3,57 в расчете на акцию, по сравнению с $10,399 млрд, или $3,33 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Выручка повысилась до $34,547 млрд против $29,257 млрд годом ранее.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал чистую прибыль на уровне $3,08 на акцию при выручке в $34,353 млрд.

Чистый процентный доход банка подскочил на 48% и достиг $20,3 млрд. Непроцентные доходы сократились на 8% - до $15,3 млрд.

Отчисления на покрытие возможных убытков по кредитам составили в минувшем квартале $2,3 млрд, в то время как в октябре-декабре 2021 года банк высвободил из резервов $1,4 млрд.

"Экономика США в настоящее время остается сильной: потребители по-прежнему тратят деньги, а предприятия здоровы. Тем не менее, мы до сих пор не знаем окончательного воздействия негативных факторов, вызванных геополитической напряженностью, уязвимым состоянием энергетических и продовольственных ресурсов, стабильно высокой инфляцией, которая подрывает покупательную способность и повышает процентные ставки, а также беспрецедентным ужесточением денежно-кредитной политики", - заявил главный исполнительный директор JPMorgan Джейми Даймон, слова которого приводятся в сообщении.

Выручка розничного подразделения (CCB) JPMorgan в четвертом квартале выросла на 29% - до $15,843 млрд, чистая прибыль - на 10%, до $4,542 млрд.

Выручка корпоративно-инвестиционного банка (CIB) снизилась на 9% - до $10,548 млрд, чистая прибыль - на 27%, составив $3,328 млрд.

Подразделение, занимающееся коммерческим банкингом, зафиксировало прирост чистой прибыли на 15% - до $1,423 млрд, тогда как выручка взлетела на 30% и составила $3,404 млрд.

В сфере управления активами выручка JPMorgan в октябре-декабре составила $4,588 млрд, увеличившись на 3% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Объем активов под управлением банка сократился на 11% - до $2,8 трлн.

Котировки акций JPMorgan снижаются на 2,2% на предварительных торгах в пятницу. Рыночная стоимость банка за последний год упала более чем на 17% (до $409,6 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 уменьшился на 14,5%.

JPMorgan Chase был основан свыше 200 лет назад, является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и услуг доверительного управления. Штат насчитывает более 250 тыс. человек.