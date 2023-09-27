Минэкономразвития не планирует подключать к сахалинскому эксперименту другие регионы

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Углеродное регулирование, в экспериментальном режиме внедряемое на Сахалине, может быть распространено на другие регионы только после окончания этого эксперимента, сообщила директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития Ирина Петрунина.

"На текущем этапе мы собрали всю отчетность, идет процесс формирования квот (выбросов парниковых газов - ИФ). А вот решение о том, каким образом будем масштабировать фискальные меры, мы, все-таки, будем принимать по итогам сахалинского эксперимента, и для нас это такая достаточно серьезная работа. Иногда нам задают вопросы, можно ли включиться в эксперимент другим субъектам и так далее (...) - пока нет. То есть, мы будем проводить эксперимент на базе Сахалинской области, и пока это единственный субъект, который в этом будет принимать участие", - сказала она на финансовом форуме ECUMENE 2023.

Возможность распространения сахалинского эксперимента на другие регионы России активно обсуждалась в конце 2021 года. Тогда сообщалось, что интерес к участию выразили Республика Башкортостан, Хабаровский край, Иркутская и Калининградская области. Тогда же президент Владимир Путин поручил правительству и Госдуме внести в законодательство изменения, направленные на проведение эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах страны.

Сахалинский эксперимент предполагает достижение на территории области углеродной нейтральности до 31 декабря 2025 года. В 2021 году в регионе проведена инвентаризация парниковых газов: выбросы составили 12,3 млн т СО2-эквивалента, поглощение - 11,1 млн т. Разницу - около 10%, или 1,2 млн т СО2-эквивалента - требуется ликвидировать.