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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Доходность 10-летних US Treasuries снижается после заседания Банка Японии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Доходность казначейских облигаций США снижается на фоне итогов заседания Банка Японии.

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики: краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ - минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Это решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Банк также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг (JGB), в плюс/минус 0,5%. При этом некоторые экономисты ожидали, что ЦБ откажется от контроля кривой доходности гособлигаций, сообщает Trading Economics.

Доходность 10-летних US Treasuries к 15:14 по Москве снизилась до 3,478% по сравнению с 3,549% на закрытие торгов накануне.

Доходность облигаций с погашением через 2 года снизилась до 4,173% с 4,211% накануне, а 30-летних бумаг - снизилась до 3,595% по сравнению с 3,661%.

Теперь инвесторы ждут публикации статистики из США. Министерство торговли США опубликует данные о динамике розничных продаж в декабре в 16:30 по Москве. В это же время будут обнародованы данные Минтруда США о динамике цен производителей. Федеральная резервная система (ФРС) США обнародует данные об изменении промышленного производства в декабре в 17:15 по московскому времени.

Аналитики оценивают в 93,2% вероятность того, что ФРС повысит ключевую ставку еще на 25 базисных пунктов - до 4,50-4,75% на заседании в феврале 2023 года, согласно CME FedWatch.

US Treasuries США ФРС Банк Японии Минторговли Минтруда
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