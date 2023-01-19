Число новостроек в США в декабре снизилось до минимума за пять месяцев

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Число домов, строительство которых было начато в США в декабре 2022 года, сократилось на 1,4% к ноябрю и составило 1,382 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило Министерство торговли страны.

Это минимальный показатель за пять месяцев.

По пересмотренным данным, в ноябре количество новостроек составило 1,401 млн, а не 1,427 млн, как было объявлено ранее.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, прогнозировали снижение показателя до 1,359 млн.

Число новостроек относительно декабря 2021 года уменьшилось на 21,8%.

Количество разрешений на строительство новых домов, выданных в США в декабре, сократилось на 1,6% к ноябрю - до 1,33 млн в пересчете на годовые темпы, минимума с мая 2020 года - на фоне роста цен на недвижимость и ставок по ипотеке. В ноябре число разрешений составило 1,351 млн, как и сообщалось ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал их снижение в декабре до 1,37 млн.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в прошлом месяце увеличилось на 11,3%, до 909 тысяч. Число разрешений на строительство такого жилья упало на 6,5%, до 730 тысяч, что является минимумом с апреля 2020 года.

Темпы строительства многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы), более волатильный сегмент рынка, упали на 18,9% - до 463 тысяч. Число разрешений на строительство многоквартирных домов увеличилось на 5,3%, до 600 тысяч.