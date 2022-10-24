Адоньев и Исаев получили по 32% в компании, купившей активы "Сибантрацита"

Раньше 100% "А-Проперти Развитие" принадлежали Альберту Авдоляну

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Партнеры Альберта Авдоляна Сергей Адоньев и Александр Исаев получили 31,67% и 31,66% соответственно в уставном капитале ООО "А-Проперти Развитие" (владеет ООО "Элси Холдинг", которому перешли активы группы "Сибантрацит"), следует из данных ЕГРЮЛ.

Доля Авдоляна при этом уменьшилась со 100% до 36,67%.

Исаев также является партнером Авдоляна в Эльгинском угольном проекте, ему принадлежит 20% в ООО "ЭльгаУголь" и ООО "Управляющая компания "Элси" (до сентября 2022 года - ООО "УК "Эльга Уголь") через ООО "ЭнергоГрупп". Помимо этого, Исаев также является гендиректором ООО "УК Элси".

В 2021 году группа "Аллтек" подписала соглашение о продаже группы "Сибантрацит" компании "А-Проперти Развитие". В конце июля 2022 года "А-Проперти Развитие" сообщила о завершении консолидации группы "Сибантрацит", та перешла в руки ООО "Сибан Холдинг" (с середины октября - ООО "Элси Холдинг").

Позже стало известно, что "А-Проперти" намерена объединить управление угольными активами в Якутии и Новосибирской области в единую компанию - ООО "УК Элси". В результате слияния активов ООО УК "Эльга Уголь" и УК "Сибантрацит" была образована новая угледобывающая компания "Элси", сообщается на сайте компании.

Активами "Элси" являются пять разрезов - Эльгинский (Якутия), Колыванский и Восточный (Новосибирская область), Кийзасский и Верхнетешский (Кемеровская область), а также обогатительные комплексы "Листвянская" (Новосибирская область) и "Эльга".

УК "Элси" также управляет активами в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях.