Ралли техсектора в США вызвало тревогу на фоне пессимистичных прогнозов о прибыли

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Акции американских IT-компаний быстро дорожают в начале 2023 года, что вызывает опасение у трейдеров, которые прогнозируют резкое сокращение прибыли компаний сектора, сообщает Bloomberg.

Индекс Nasdaq Composite в понедельник подскочил на 2,2%, а с начала месяца индикатор прибавил почти 9% против подъема S&P 500 примерно на 4,5%. Росту индекса способствуют новости о сокращениях штата в крупных компаниях сектора.

"Рынок снова вскружил голову инвесторам, - сказал глава трейдингового отдела в US Global Investors Майкл Матусек. - Есть ощущение, что негативные новости могут прийтись на период подъема. А значит, если отчетности компаний не оправдают ожиданий в этом сезоне, нас ждет сильное разочарование".

Квартальные отчетности IT-гигантов начнут выходить на этой неделе. Так, Microsoft Corp. и Texas Instruments Inc. обнародуют свои показатели за октябрь-декабрь после закрытия торгов в Нью-Йорке во вторник. Аналитики прогнозируют, что рост выручки Microsoft в минувшем квартале может оказаться минимальным с 2017 года.

Кроме того, увольнения сотрудников негативно скажутся на перспективах расширения бизнеса технологических компаний, отмечают аналитики Bank of America.

"Это говорит о падении спроса, а значит, выручка будет снижаться", - написали эксперты банка в аналитической записке клиентам.

Давление на акции техсектора также прогнозирует старший стратег по фондовому рынку США в Morgan Stanley Майкл Уилсон.

"В прошлом году сектор был в числе отстающих, что стало неожиданностью после семи лет обратной тенденции, - сказал он Bloomberg TV. - Было бы наивно думать, что это закончилось".