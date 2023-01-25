Polymetal в 2022 году увеличил производство до 1,712 млн унций при спаде выручки

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Polymetal по итогам 2022 года произвел 1,712 млн унций в золотом эквиваленте, что на 2% больше, чем в 2021 году, и соответствует производственному плану в объеме 1,7 млн унций.

В IV квартале производство компании выросло на 16% год к году, до 540 тысяч унций, благодаря вкладу Нежданинского и высоким содержаниям на Кызыле.

Выручка Polymetal за 2022 год на фоне снижения средних цен на золото и серебро сократилась на 3% и составила $2,8 млрд. В IV квартале она подскочила на 30%, до $1 млрд, так как компания реализовала запасы готовой продукции и концентрата, накопленные ранее в течение года. Оставшийся разрыв между производством и сбытом планируется нивелировать в первой половине 2023 года, отмечает Polymetal.

За IV квартал чистый долг компании сократился на 14% благодаря существенному положительному денежному потоку от высвобождения оборотного капитала и составил на конец года приблизительно $2,4 млрд.

Polymetal подтверждает текущий годовой производственный план на 2023 год в объеме 1,7 млн унций золотого эквивалента.