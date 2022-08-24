Polymetal ввел ЛЭП за 6 млрд руб. к Нежданинскому месторождению

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Polymetal ввел линию электропередачи 110 кВ Хандыга-Нежданинское протяженностью 254 км. Она будет питать производственную площадку Нежданинского месторождения. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев журналистам в среду.

"Раньше Нежданинскую производственную площадку снабжал электроэнергией собственный дизельный энергокомплекс. После подключения Нежданинского к электросетям действующий энергокомплекс станет резервным источником питания. Подключение к электросетям улучшает экономику предприятия и значительно уменьшает воздействие на окружающую среду", - сказал Николаев.

Линия проходит от подстанции в поселке Хандыга до производственной площадки Нежданинского месторождения. В будущем ЛЭП сможет обеспечить электроэнергией другие месторождения на территории Томпонского района и поселок Теплый Ключ.

"Строительство новой ЛЭП имеет, прежде всего, весьма существенный экономический эффект. Мы ожидаем, что переход с дизельного топлива на сетевую электроэнергию сократит себестоимость добычи золота приблизительно на 15-20%. Кроме того, углеродный отпечаток предприятия сократится примерно на 60-70% и может сократиться еще после заключения прямого договора с Вилюйской ГЭС", - сообщил журналистам глава Polymetal Виталий Несис.

Ранее Polymetal оценивал, что переход с дизеля на сетевую электроэнергию обеспечит снижение денежных затрат (TCC) Нежданинского приблизительно на $40 на унцию.

Polymetal сообщал, что Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) и Московский кредитный банк (МКБ) профинансируют строительство линии и подстанции "Нежданинская" посредством 10-летнего займа и 5-летнего кредита. Общий объем инвестиций оценивался в 6 млрд рублей (без НДС). Строительством ЛЭП занимались "Южно-Верхоянские энергосети" (независимая компания в области управления энергосетями), эта же компания будет обслуживать линию и владеть ею.

Нежданинское – четвертое по величине месторождение золота в России. Оно включает в себя карьер и обогатительную фабрику производительностью 2,2 млн тонн руды в год. Объекты введены в конце 2021 года. По данным республиканских властей, в ближайшие дни на ЗИФ планируют получить пятую тонну золота.

Polymetal – крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшими акционерами являются группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%) и фонды BlackRock (около 10%).