Астраханские власти ждут начала промбурения на месторождении Грайфера в I полугодии

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Астраханские власти рассчитывают, что НК "ЛУКОЙЛ" в первой половине 2023 года начнет промышленное бурение на месторождении им. Грайфера на Каспии, сообщил на пресс-конференции министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский.

"В прошлом году мы завершили строительство объектов обустройства месторождения имени Грайфера на астраханских заводах, они успешно установлены, идет процесс пуско-наладки. Все идет в соответствии с графиком. Я думаю, что в первой половине этого года начнется промышленное бурение. Мы говорим о том, что в 2023 году месторождение имени Грайфера выйдет на промышленную эксплуатацию, никаких сдерживающих факторов нет", - сказал он.

По его словам, компания продолжает геологоразведочные работы на Каспии.

"Несмотря на то, что большие объемы геологоразведочных работ были проведены с начала 2000-х годов, разведочные работы не прекращаются. В прошлом году было открыто новое месторождение с хорошими запасами газового конденсата", - добавил министр.

Волынский уточнил, что следующее месторождение, которое планируется обустроить, это месторождение имени Кувыкина: ввод его в эксплуатацию ориентировочно запланирован на 2029 год. По словам министра, компания планирует проведение тендеров по его обустройству.

Освоением месторождений Северного Каспия занимается астраханская "дочка" "ЛУКОЙЛа" - "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть".

Сейчас компания эксплуатирует на Каспии два месторождения - имени Корчагина и имени Филановского. Компания в 2021 году добыла на Каспии 7,3 млн тонн нефти. Третье месторождение на Каспии - имени Грайфера - с начальными извлекаемыми запасами 39 млн тонн нефти и около 33 млрд кубометров газа, проектный уровень добычи - 1,2 млн тонн.

Извлекаемые запасы нефти С1+С2 месторождения имени Кувыкина оцениваются в 6,3 млн тонн, 231 млрд кубометров газа и 21 млн тонн конденсата.