Southwest Airlines завершила IV квартал с убытком из-за снежной бури

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года американская Southwest Airlines получила убыток, а ее выручка выросла на 22,2%, но не оправдала прогноз.

В октябре-декабре чистый убыток авиакомпании составил $220 млн, или 37 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $68 млн, или 11 центов на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года. Скорректированный убыток составил 38 центов против прибыли в 14 центов.

Выручка повысилась до $6,172 млрд с $5,051 млрд годом ранее. Относительно допандемийного 2019 года показатель вырос на 7,7%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированный убыток авиаперевозчика на уровне 7 центов на акцию при выручке в $6,22 млрд.

Убыток обусловлен, в том числе, отменой значительного числа рейсов в США в декабре из-за снежной бури.

В 2022 году Southwest Airlines перевезла почти 126,6 млн пассажиров, что на 27,7% выше показателя за предыдущий год. Загруженность рейсов поднялась до 83,4% с 78,5%.

Выручка в первом квартале этого года вырастет на 20-24%, прогнозирует компания. При этом она ожидает убытка, в то время как эксперты рассчитывают на прибыль.

За последние три месяца капитализация Southwest Airlines на 4,5% (до $21,8 млрд), в то время как индекс S&P 500 прибавил 4,9%.