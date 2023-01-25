Суд отказал "Вымпелкому" в приостановке действия норм ЦБ о расчетах по еврооблигациям

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы не согласился приостановить действие пункта разъяснений Банка России по вопросу обязательств, связанных с еврооблигациями, в рамках поступившей жалобы ПАО "Вымпелком", следует из картотеки арбитражных дел.

Оператор добивался приостановки нормы ЦБ в рамках обеспечительных мер по своему иску. Суд не нашел для таких мер оснований, поскольку компания не предоставила доказательств, которые бы указывали на причинение значительного ущерба или затруднение исполнения судебного акта.

Ближайшее заседание суда состоится 13 февраля.

"Вымпелком" 13 января подал иск к ЦБ о признании недействительными пункт 1.3 официальных разъяснений от 23 ноября, которое касалось вопроса, какие российские юридические лица имеют "обязательства, связанные с еврооблигациями", которые формально не подпадали под действующие нормы. Тогда же компания попросила приостановить действие этого пункта.

Как говорится в разъяснении, такие обязательства возникают, если российское юрлицо указано в эмиссионной документации иностранной организации, выпустившей евробонды (например, оно является поручителем или получателем средств от размещения), если российское юрлицо входит в одну группу лиц вместе с иностранным эмитентом еврооблигаций, а также если российское юрлицо/иностранный эмитент прямо или косвенно осуществляет контроль за иностранным эмитентом еврооблигаций/российским юрлицом. Разъяснение вступило в силу с момента его публикации, то есть должно распространяться на будущие выплаты компаний.

VEON 24 ноября сообщил, что заключил соглашение о продаже "Вымпелкома" локальному менеджменту во главе с гендиректором российской компании Александром Торбаховым. Ожидается, что сделка будет завершена до 1 июня 2023 года с возможностью продления сроков закрытия "при определенных условиях".

В тот же день VEON сообщил, что предлагает держателям двух выпусков долларовых еврооблигаций компании перенести срок их погашения на 8 месяцев. В нем же компания упомянула о том, что оплата сделки по продаже "Вымпелкома" будет произведена в виде переноса на него части облигационного долга VEON. Однако никаких других деталей на этот счет в сообщении также не было. По оценкам аналитиков телеграм-канала "Pro облигации", упомянутая компанией сумма в 130 млрд руб. соотносится с объемом евробондов VEON, права на которые учитываются в НРД.

24 января VEON сообщил, что 97,6% держателей евробондов согласовали схему по изменению их обслуживания. Следующий этап согласования - получение судебного одобрения схемы, суд в Лондоне рассмотрит этот вопрос 30 января.