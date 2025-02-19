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"Опора" отметила активизацию нелегалов из-за роста акциза на жидкости для вейпов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Резкий рост акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина (ЭСДН, вейпы) в 2024 году привел к активизации нелегального бизнеса и потерям бюджета. Сейчас доля нелегальных жидкостей для ЭСДН в России составляет 95-98%, говорится в письме "Опоры России" на имя президента.

Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с документом.

По оценке "Опоры", введение "фактически заградительного" акциза на жидкости для ЭСДН привело к существенному разрыву стоимости между легальной и нелегальной продукцией. Если по итогам 2023 года, по оценкам экспертов отрасли, ущерб от недополучения акциза (при ставке 20 рублей за 1 мл) и НДС составил порядка 149 млрд рублей, то в 2024 году в связи с ростом ставки акциза более чем в два раза (до 42 рублей за 1 мл) - порядка 316 млрд рублей.

"Большинство из легальных импортеров и локальных производителей уже приостановили работу или собираются сделать это в ближайшее время, несмотря на ранее полученные государственные лицензии стоимостью 9,5 млн рублей за каждую. Крайне остро стоит вопрос выживания легального малого торгового сектора в области ЭСДН (порядка 150 тысяч торговых точек по стране), что провоцирует его переориентацию в нелегальную зону", - цитирует источник письмо.

По мнению авторов обращения, принятие законопроекта о тотальном запрете ЭСДН, а также находящейся на согласовании в правительстве инициативы об утверждении перечня запрещенных веществ, "якобы усиливающих никотиновую зависимость от жидкости для ЭСДН и (или) повышающих их привлекательность для несовершеннолетних", по его словам, окончательно уничтожит легальный рынок ЭСДН в России. Обе инициативы не имеют достоверного научного обоснования, утверждается в письме.

Авторы обращения просят поддержать меры по обелению рынка ЭСДН путем балансировки ставки акциза с учетом действующего законодательного ограничения концентрации никотина в жидкости для них, не допустить принятия направленных на уничтожение легального рынка инициатив.

Объем российского рынка жидкостей для ЭСДН составляет не менее 6,5 млрд мл в год. Потребителями ЭСДН являются 10,5 млн человек (9% взрослого населения страны, по данным ВЦИОМа).

По оценке экспертов, при обелении рынка не менее чем на 85% в перспективе трех лет поступление акцизов в бюджет составит 226 млрд рублей.

14 февраля вступили в силу поправки в КоАП, повышающие ответственность за продажу несовершеннолетним табачной, никотинсодержащей продукции, сырья для их производства и устройств для потребления. Речь, в частности, идет о вейпах, электронных сигаретах, табаке, кальянах.

ВЦИОМ КоАП ЭСДН Опора России
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