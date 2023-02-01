Роспотребнадзор напомнил, что нельзя списывать деньги за возврат некачественных товаров

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Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Продавцы и маркетплейсы не могут брать деньги с покупателей за возврат некачественного товара, заявили в Роспотребнадзоре.

"При возврате некачественного товара продавцы или маркетплейсы не могут взымать или удерживать денежные средства потребителей, поскольку в законе прописана обязанность принять товар с недостатками и провести проверку качества, а также вернуть потребителю стоимость недоброкачественной вещи, если наличие недостатков подтвердилось", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Роспотребнадзора.

В сообщении отмечается, что в соцсетях появляется все больше жалоб на удержание денежных средств за возврат некачественных товаров, купленных на маркетплейсах. "У потребителя есть неотъемлемое право вернуть некачественный товар продавцу, в том числе через маркетплейс", - уточнили в сообщении.

Раннее в соцсетях и телеграм-каналах появилась информация о том, что маркетплейс Wildberries начал списывать деньги за ошибочно доставленный или бракованный товар, ссылаясь на изменения в правилах работы ретейлера. Позже в компании опровергли эту информацию.