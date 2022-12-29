Силуанов заявил, что падение ВВП РФ по итогам года составит порядка 2,7%

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Снижение ВВП РФ по итогам 2022 года может составить порядка 2,7%, снижение продолжится и в 2023 году, полагает министр финансов России Антон Силуанов.

"Динамика ВВП хоть и снижается, но это не какие-то двузначные цифры. Последние данные говорят, что ВВП снизится порядка 2,7% за текущий год", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает спад ВВП РФ в 2022 году на 2,9%, снижение за январь-ноябрь министерство оценило на уровне 2,1%. Президент Владимир Путин в середине декабря заявил, что в 2022 году спад экономики может оказаться меньше ранее сделанных правительством прогнозов и составить примерно 2,5%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в середине декабря заявила, что спад ВВП РФ в 2022 году может оказаться вблизи 3% и даже меньше 3% - в зависимости от динамики показателя в ноябре и декабре.

Силуанов также отметил, что, возможно, продолжится снижение ВВП в следующем году. "Хотя будем делать все, чтобы в следующем году выйти на положительные тренды, но пока прогнозируется небольшой минус", - сказал он.

По прогнозу Минэкономразвития, российская экономика в 2023 году снизится на 0,8%, перейдет к росту в 2024 году - на 2,6%. Прогнозы ЦБ (от октября) по динамике экономики на 2022-2025 годы предполагают снижение на 3-3,5% в 2022 году, на 1-4% в 2023 году, рост на 1,5-2% в 2024-2025 годах.