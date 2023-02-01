Что случилось этой ночью: среда, 1 февраля
Призыв США к сотрудничеству по ДСНВ с Россией, новая поставка артиллерийских установок Caesar Украине, вступление в силу запрета на продажу нефти по price cap
Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Госдеп США призвал Россию к сотрудничеству по ДСНВ. Вашингтон хочет получить разрешение на проведение инспекций на российской территории и назначить заседание совместной двухсторонней комиссии.
- Франция поставит Украине 12 самоходных артиллерийских установок Caesar. Эта помощь будет профинансирована в рамках учрежденного Францией фонда поддержки в 200 млн евро.
- Запрет на продажу нефти по price cap для российских компаний вступил в силу с 1 февраля. Они не имеют права продавать нефть, если в тексте контракта содержится условие предельных цен.
- "Аэрофлот" и Ространснадзор будут работать над изменением правил провоза ручной клади. По мнению компании, в результате появятся единые параметры, на которые будут ориентироваться авиаперевозчики.
- Около 2,8 млн человек во Франции приняли участие в протестах против пенсионной реформы. Такие данные привел профсоюз "Всеобщая конфедерация труда". По оценке МВД Франции, число демонстрантов составило 1,2 млн человек.