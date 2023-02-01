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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Что случилось этой ночью: среда, 1 февраля

Призыв США к сотрудничеству по ДСНВ с Россией, новая поставка артиллерийских установок Caesar Украине, вступление в силу запрета на продажу нефти по price cap

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Госдеп США призвал Россию к сотрудничеству по ДСНВ. Вашингтон хочет получить разрешение на проведение инспекций на российской территории и назначить заседание совместной двухсторонней комиссии.

- Франция поставит Украине 12 самоходных артиллерийских установок Caesar. Эта помощь будет профинансирована в рамках учрежденного Францией фонда поддержки в 200 млн евро.

- Запрет на продажу нефти по price cap для российских компаний вступил в силу с 1 февраля. Они не имеют права продавать нефть, если в тексте контракта содержится условие предельных цен.

- "Аэрофлот" и Ространснадзор будут работать над изменением правил провоза ручной клади. По мнению компании, в результате появятся единые параметры, на которые будут ориентироваться авиаперевозчики.

- Около 2,8 млн человек во Франции приняли участие в протестах против пенсионной реформы. Такие данные привел профсоюз "Всеобщая конфедерация труда". По оценке МВД Франции, число демонстрантов составило 1,2 млн человек.

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