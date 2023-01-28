В G7 сочли приемлемым потолок цен на дизтопливо из РФ в $100 - $110 за баррель

В ЕС же предлагают потолок в $100 за баррель

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Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Страны G7 предпочли бы установить потолок цен на дизельное топливо из РФ в диапазоне от $100 до $110 за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

"В G7 дали понять, что ее устраивает, если Европейский союз (вместе с G7 - ИФ) установит предельную цену на экспорт российского дизельного топлива в диапазоне от $100 до $110 за баррель на фоне того, как США и их союзники пытаются избежать серьезных сбоев на рынке", - заявил источник агентства в G7.

В ЕС же выступают за несколько более низкий потолок: в $100 за баррель, отмечает Bloomberg.

Собеседник агентства отметил, что страны "семерки" "предпочли бы более высокую цену, чем этого хочет ЕС, из-за опасений, что установление слишком низкого уровня может привести к скачкам цен или перебоям в поставках в Европу". При этом, по его словам, в G7 "могли бы и смириться с ценой $100 за баррель", если не сумеют переубедить Евросоюз.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написал, что власти ЕС изучают план по потолку цен в $100 за баррель на такие дорогостоящие экспортируемые российские продукты переработки нефти, как дизельное топливо, и в $45 на продукты с низкой добавленной стоимостью.

Для установления потолка нужно согласие всех членов ЕС, а затем - стран G7.

Bloomberg напоминает, что в ЕС хотят с 5 февраля запретить импорт на своей территории российских нефтепродуктов, но одновременно с тем ввести вместе с G7 потолок цен на экспорт Россией этой продукции в третьи страны.

В декабре в заявлении G7 говорилось о планах с 5 февраля 2023 года ввести запрет на широкий спектр услуг, включая судоходное страхование и торговое финансирование, связанных с морскими перевозками, при транспортировке нефтепродуктов российского происхождения за исключением продуктов, продаваемых в рамках потолка цен.

Ранее в январе The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что США и их западные партнеры решили ввести не один, а два потолка цен на российские нефтепродукты: первый - на такие дорогостоящие экспортные нефтепродукты из РФ, как дизельное топливо, а второй - на продукцию с низкой добавленной стоимостью, например, мазут.