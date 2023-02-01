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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:57

Квартальная выручка Novartis снизилась на 4% на фоне роста конкуренции

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года выручка швейцарской фармацевтической компании Novartis AG снизилась на 4% на фоне усиления конкуренции со стороны производителей дженериков.

В октябре-декабре выручка компании составила $12,69 млрд по сравнению с $13,23 млрд годом ранее.

Операционная прибыль Novartis уменьшилась на 24%, до $1,9 млрд, главным образом, из-за расходов на реструктуризацию, составивших $600 млн.

Чистая прибыль компании составила $1,5 млрд по сравнению с $16,3 млрд годом ранее, когда в этом показателе был учтен разовый доход в $14,6 млрд от продажи доли в фармкомпании Roche. Без учета этого фактора чистая прибыль Novartis в минувшем квартале снизилась на 12%.

По итогам всего 2022 года Novartis зафиксировала выручку в $50,55 млрд, что на 2% ниже уровня предыдущего года. Годовая чистая прибыль опустилась на 20%, до $6,96 млрд по сравнению с $8,67 млрд (без учета дохода от продажи доли в Roche).

Novartis повысила дивиденды за 2022 год до 3,2 швейцарского франка ($3,49) на акцию с 3,1 франка на акцию в 2021 году.

Novartis Швейцария Roche Holding
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