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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Amazon урегулировал антимонопольные претензии Еврокомиссии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Интернет-ритейлер Amazon.com Inc. сообщил, что урегулировал с Еврокомиссией два антимонопольных дела, открытых против него регулятором в связи с практиками компании в сфере онлайн-торговли.

Amazon не станет платить штраф, однако изменит практики, которые, по мнению ЕК, наносят ущерб независимым продавцам, работающим на платформе американской компании.

В заявлении Amazon отмечается, что компания "по-прежнему не согласна с некоторыми заключениями ЕК", но предпочла "конструктивно сотрудничать с регулятором, чтобы иметь возможность продолжать работать в Европе и поддерживать 225 тысяч европейских предприятий малого и среднего бизнеса, продающих товары через платформу компании".

В ноябре 2020 года европейский регулятор предъявил Amazon обвинения в том, что компания систематически пользовалась данными сторонних продавцов, работающих на ее онлайн-платформе, в интересах собственного розничного бизнеса, который напрямую конкурирует с ними.

Нарушения, выявленные Еврокомиссией, связаны с двойной ролью Amazon: она является и оператором платформы розничной торговли для независимых компаний, и продавцом собственных продуктов. ЕК пришла к выводу, что Amazon, предоставляя площадку независимым продавцам, собирает информацию об их активности и использует ее против них, например, запускает аналогичные продукты.

Amazon в июле этого года направила регулятору предложение, в соответствии с которым компания обязуется не использовать непубличные данные работающих на ее платформе продавцов. Кроме того, Amazon пообещала одинаково относиться к продавцам, вне зависимости от того, какими сервисами доставки они пользуются.

Ранее ЕК заявила, что компания отдает предпочтение собственным розничным предложениям или предложениям продавцов, использующих ее логистические сервисы и услуги доставки, определяя, чей именно товар попадет в корзину покупателя.

В Еврокомиссии заявили во вторник, что "обязательства, взятые на себя Amazon, позволят обеспечить, что компания не будет использовать данные сторонних продавцов для собственных розничных операций, и что она предоставит всем равный доступ к сервисам Buy Box и Prime".

Amazon Еврокомиссия США
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