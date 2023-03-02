Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Amazon инвестирует $6 млрд в облачную инфраструктуру в Малайзии

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Amazon Web Services (AWS), подразделение Amazon.com Inc., планирует потратить $6 млрд на создание облачной инфраструктуры в стране.

ЭкономикаAmazon получил самую слабую с 2014г. квартальную чистую прибыль и рекордный годовой убытокAmazon получил самую слабую с 2014г. квартальную чистую прибыль и рекордный годовой убытокЧитать подробнее

Средства будут инвестированы в течение ближайших 14 лет, пишет MarketWatch со ссылкой на сообщение AWS. Ожидается, что к 2037 году в стране появятся три центра облачных вычислений. В настоящее время у компании уже работают 99 таких центров по всему миру.

Малайзийская инфраструктура будет работать на внутренний рынок, где клиентами AWS являются Статистическое управление Малайзии и государственная энергетическая компания Petroliam Nasional Bhd. (Petronas), а также удовлетворять спрос на облачные мощности в других странах Юго-Восточной Азии.

Акции Amazon подешевели на 0,1% на дополнительных торгах в среду. С начала года капитализация компании увеличилась на 9,7%, до $965,6 млрд.

Amazon Малайзия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дерипаска предупредил о скором дефиците источников финансирования экономики

Дерипаска предупредил о скором дефиците источников финансирования экономики

В Туве заявили о готовности шведской Auriant инвестировать в местный золотой проект

В Туве заявили о готовности шведской Auriant инвестировать в местный золотой проект

Приложения "Тинькофф" удалены из App Store

Кредит Европа банк закрыл сделку по покупке дочернего банка IKEA

Кредит Европа банк закрыл сделку по покупке дочернего банка IKEA

В VEON назвали "необоснованными слухами" перепродажу "Вымпелкома" после закрытия сделки MBO

В VEON назвали "необоснованными слухами" перепродажу "Вымпелкома" после закрытия сделки MBO

Минсельхоз не будет пересматривать квоту на экспорт зерновых в текущем сезоне

Минсельхоз не будет пересматривать квоту на экспорт зерновых в текущем сезоне

Минэнерго Бразилии попросило Petrobras приостановить на 3 месяца продажу активов

В Минфине назвали главный барьер на пути инвестиций из-за рубежа

В Минфине назвали главный барьер на пути инвестиций из-за рубежа

Юрлиц могут обязать предоставить российским инвесторам "замещающие" бонды до конца года

Юрлиц могут обязать предоставить российским инвесторам "замещающие" бонды до конца года

Цена нефти Urals в феврале снизилась в 1,86 раза по сравнению с февралем-2022

Цена нефти Urals в феврале снизилась в 1,86 раза по сравнению с февралем-2022
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });