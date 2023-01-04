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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:56

Rivian увеличила производство в 2022 г. на 20%, но не достигла цели по электромобилям

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Rivian Automotive Inc увеличил производство в 2022 году почти на 20%, однако не смог достичь цели выпуска 25 тысяч машин.

В прошедшем году Rivian выпустила в общей сложности 24 337 автомобилей, говорится в сообщении компании. В 2021 году этот показатель составил 20 332 машины.

В четвертом квартале минувшего года компания произвела 10,02 тыс. машин.

Поставки электромобилей Rivian клиентам составили 8,054 тыс. единиц в октябре-декабре и 20 332 машины по итогам всего 2022 года.

В обращении к сотрудникам глава Rivian Ар-Джей Скариндж написал, что компания не смогла достичь производственных целей в связи с продолжающимся кризисом в глобальных цепочках поставок. Он отметил, что более 700 электромобилей остались недособранными в конце прошлого года из-за нехватки компонентов или других проблем.

Акции Rivian подешевели на 5,9% по итогам торгов во вторник. В 2022 году их стоимость упала на 83%.

Rivian
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