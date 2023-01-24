Держатели долларовых евробондов VEON согласовали изменения условий их обслуживания

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Держатели двух выпусков долларовых еврооблигаций телекоммуникационного холдинга VEON согласовали ранее предложенную компанией схему по изменению их обслуживания, следует из сообщения холдинга.

По данным, которые приводит компания, из кредиторов, присутствовавших и голосовавших на собрании, проходившем 24 января, изменения поддержали держатели 97,6% евробондов при необходимом уровне не менее 75% (от номинальной стоимости находящихся в обращении долговых бумаг). Следующий этап согласования - получение судебного одобрения схемы, суд в Лондоне рассмотрит этот вопрос 30 января.

В конце ноября VEON предложил держателям двух выпусков долларовых еврооблигаций компании перенести срок их погашения на 8 месяцев, чтобы получить возможность провести корпоративную реструктуризацию. Предложения предполагали, что еврооблигации с погашением в феврале 2023 г. будут гаситься в октябре, а еврооблигации с погашением в апреле 2023 г. - в декабре следующего года. Изменение сроков погашения евробондов, в частности, даст VEON время на завершение сделки по продаже российской "дочки", "Вымпелкома", поясняла компания.

За согласие на внесение изменений в условия выпусков VEON изначально предложил держателям евробондов премию в 75 базисных пунктов, однако в декабре компания увеличила ее размер до 200 б.п. Кроме того, тогда же VEON включил в предложение возможность выкупа евробондов на общую сумму до $600 млн. Позднее верхняя планка потенциального выкупа была отменена.

Если все условия будут выполнены, держатели евробондов-2023 смогут предъявить бумаги к выкупу. Цена выкупа составит 102% номинала (она была повышена с первоначально объявленных 101% номинала), инвесторы получат накопленные и невыплаченные проценты по евробондам.

Сейчас в обращении находятся еврооблигации VEON с погашением в феврале 2023 года на $529,3 млн и еврооблигации с погашением в апреле 2023 года на $700 млн.