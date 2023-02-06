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Число зарегистрированных аккаунтов кикшеринга Whoosh в 2022 году удвоилось до 11,9 млн

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году количество зарегистрированных аккаунтов сервиса кикшеринга Whoosh ввыросло вдвое - до 11,9 млн, сообщил оператор сервиса ПАО "ВУШ Холдинг".

Количество поездок за 2022 год достигло 55,5 млн, что в 2,1 раза больше, чем в 2021 году. Около 77% поездок на самокатах Whoosh в 2022 году совершалось по транспортному сценарию, в качестве альтернативы общественному транспорту, такси и автомобилям).

Количество поездок на одного активного пользователя выросло на 40% и составило 10,8 поездки.

Парк группы в России и СНГ на конец 2022 года составил 81,8 тысячи самокатов. Сейчас группа ожидает поставку самокатов, закупленных с использованием средств, привлеченных в ходе IPO, планируя увеличение парка на 55% - до 127 тысяч самокатов в 2023 году.

Количество локаций присутствия сервиса в 2022 году - 40 городов России и СНГ против 25 годом ранее.

Whoosh был основан в 2018 году. Сейчас это крупнейший сервис кикшеринга в России и занимает по выручке 46% рынка.

Компания 14 декабря провела IPO, в ходе которого привлекла 2,1 млрд рублей.

Whoosh ВУШ Холдинг
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