Эксперты разошлись в прогнозах летней погоды и ее влияния на посевы в РФ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Эксперты, принявшие участие в конференции "Российское растениеводство" в пятницу, разошлись в оценках погоды, которая будет летом нынешнего года, и ее влияния на состояние посевов сельхозкультур в РФ.

Как заявил на конференции председатель комитета ТПП по развитию агропромышленного комплекса Петр Чекмарев, каждые 12-13 лет погодные условия повторяются. "И 2023 год попадает на 2010-2011 годы, в 2010 году в стране (из-за аномальной засухи - ИФ) был собран 61 млн тонн зерна, - сказал он. - Если дальше отсчитать назад, на 1998-1999 годы, то было 47 млн и 54 млн тонн. То есть по природно-климатическим условиям 12-летнего цикла мы попадаем в глубокую яму".

По его словам, 2023 год "даже если все посеем, все равно будет сложным, непростым, исходя из этих циклов".

В то же время старший научный сотрудник отдела агрометеопрогнозов Гидрометцентра Лидия Тарасова заявила, что "аномальное лето пока не спрогнозировал никто, прогноз появится в начале апреля".

"На большей части территории РФ влагообеспеченность сельскохозяйственных культур в основном формируется за счет осадков зимы и запасов весенней влаги. Поэтому ожидать сухого лета немного преждевременно", - сказала она.

По ее словам, аномально жаркие 1998 и 2010 годы начинались с почвенной засухи, когда запасы влаги в почве были умеренными или местами недостаточными. "И именно из-за дефицита почвенной влаги 2010 год был аномально жарким. Это было запрограммировано по весне. В этом году такого не ожидается", - сказала Тарасова.

По ее словам, почвенная засуха, скорее всего, сохранится на Алтае. "Но хочу подчеркнуть, что это не экстремальное явление, а обычное для этой территории. Это сухие степи, - сказала она. - То же самое в Забайкалье, где ожидаются недостаточные запасы влаги, но это климатически обусловлено".

В то же время недобора почвенной влаги, который вызывал беспокойство в ряде южных регионов, уже нет. "Там прошли обильные осадки, и, по сути, можно сказать, что недобора влаги уже не существует", - сказала метеоролог.

По ее словам, в целом состояние посевов озимых культур в этом году ожидается на хорошем и удовлетворительном уровне. Это показал анализ монолитов, взятых с полей. Только на Северном Кавказе, в Сибири и Поволжье в этом году ожидаются повреждения больше обычного. В Ростовской области отмечено такое неприятное повреждение как выпирание, что связано с резким снижением температуры. "Есть большие повреждения в отдельных пробах (монолитов - ИФ), но критических значений нет", - сообщила Тарасова.

Гибель озимых в этом году она прогнозирует на площади 1 млн га.

Сев озимых под урожай 2023 года был проведен в РФ на площади на 17,7 млн га против 18,4 млн га годом ранее.